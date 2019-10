Die Deutsche Umwelthilfe fordert Alternativen zum Feuerwerk

Die Feinstaubbelastung sei an Neujahr so hoch, wie an keinem anderen Tag des Jahres, schreibt beispielsweise das Umweltbundesamt. 4.500 Tonnen Feinstaub würden beim Silvesterfeuerwerk in die Luft geblasen, das entspricht etwa einem Siebtel des im Straßenverkehr im ganzen Jahr ausgestoßenen Feinstaubs. Dazu kommt tonnenweise Müll. Außerdem können Kinder in den Tagen danach beim Spielen an Blindgänger geraten, die ohne weitere Zündung explodieren können.