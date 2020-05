Turnierpaintball - Faszination für bunte Kugeln

Für das Paintball-Training pendelt Fabian Meyer jeden Sonntag über eine Stunde von seinem Wohnort in Thüringen nach Hildesheim in Niedersachsen. Wegen dem Paintball aus seinem Heimatort Kirchgandern im Eichsfeld wegzuziehen, kam für ihn aber nie in Frage. Fabian ist tief verwurzelt in der Region. 2015 hat er in Kirchgandern sein eigenes Haus gebaut, nur 100 Meter von dem Haus seiner Mutter entfernt. Die Nähe zu seiner Familie und seinen Freunden ist dem 30-Jährigen sehr wichtig. Dafür nimmt er den langen Weg zum Paintball-Training gerne in Kauf.