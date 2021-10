So klingt Deutschland – Erkennst du die Sounds unseres Landes?

Wie klingt ein Eimerkettenbagger? Und wie die Ruhe in einem Kleingarten? Zum Tag der Deutschen Einheit hören wir ganz genau hin und stellen euch die vielfältigsten Sounds unseres Landes vor. In ganz Deutschland haben wir uns dafür auf die Suche nach alltäglichen Klängen gemacht und die Menschen getroffen, die dazu gehören. Schließlich gibt es hier eine Menge zu entdecken, in der Natur oder im Theatersaal. Eins wurde bei dieser Reise besonders deutlich: Die Geräusche unseres Landes sind ebenso vielfältig, wie die 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben.