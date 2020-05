Die Kirmes und ihre Burschen

Eine dieser Traditionen spielt in den Filmen „Der Familienmensch“ und „Der Musikalische“ eine Rolle: Die Kirmes. Aber was ist überhaupt eine Kirmes?

Traditionell wird die Kirmes in der Kirche und in Gebäuden der Gemeinde gefeiert. In den Filmen „Der Familienmensch“ und „Der Musikalische“ findet die Kirmes in einem Gemeindesaal statt. Allerdings wird auch oft draußen gefeiert, wenn es das Wetter hergibt. So zum Beispiel auf dem Dorfanger, dem Dorfplatz der Gemeinde.