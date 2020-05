Glaube im Eichsfeld: Bleibt die Kirche im Dorf?

Sebastian selbst ist auch getauft. Das ist keine Seltenheit in seiner Region, denn Burgwalde liegt im Eichsfeld, einer Region im Norden von Thüringen an der Grenze zu Niedersachsen und Hessen. Anders als im Rest von Thüringen ist hier eine Hochburg der Katholiken. Laut Bistum Erfurt zählte die katholische Kirche 2018 in den Eichsfelder Dekanaten mehr als 78.000 Mitglieder. In Thüringen gibt es insgesamt rund 163.600 Katholiken. Damit kommt knapp die Hälfte von ihnen aus dem Eichsfeld.