Ein Gourmet-Rezept für's Eichsfeld

Nach knapp zehn Jahren ist Lukas Bank wieder zurück in seiner Heimat, dem Eichsfeld. Das Wissen über die feine Küche, das der Gourmetkoch sich in Sternerestaurants in Deutschland und Österreich und in seinen Stationen in Vancouver, Sydney und Mallorca angeeignet hat, will er jetzt in seiner Heimat einbringen. Sein Plan: Sich im Eichsfeld und im nahe gelegenen Raum Göttingen als Privatkoch etablieren. Doch was schmeckt den Menschen im Eichsfeld? Einerseits will Lukas Bank den Geschmack der Leute treffen, andererseits möchte der Gourmetkoch ihnen auch die feine Küche näher bringen. Ein Rezept, das dem Eichsfelder gut schmecken könnte, hat der 30-Jährige schon im Kopf: Ein Rezept mit Fregola Sarda, eigentlich eine italienische Spezialität. Seine Interpretation der Fregola Sarda stellen wir euch hier vor.