Generation Einheit: Eine Klasse, fünf Geschichten

Lukas Bank ist nach knapp zehn Jahren im Ausland wieder zurück in seinem Elternhaus in Kirchgandern. Die letzten Jahre war der 30-Jährige als Gourmetkoch in der Welt unterwegs: Er hat unter anderem in sechs verschiedenen Sternerestaurants gearbeitet, für Milliardäre und Fußballspieler sowie in Restaurants in Vancouver und Sydney gekocht. Doch die Sehnsucht nach seiner Familie und der Gedanke, selbst eine Familie zu gründen, zogen ihn zurück in seine Heimat. Beruflich steht Lukas Bank in seiner Heimat vor neuen Herausforderungen. Der Gourmetkoch will sich als Privatkoch etablieren. Doch welche Gourmetrezepte schmecken dem Eichsfelder?