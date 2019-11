Deutsche Brieftaubenzüchter sind Weltmeister

Aber nicht überall haben Brieftaubenzüchter Nachwuchsprobleme. Gerade in China - dem Austragungsland der diesjährigen WM - sind Brieftauben sehr beliebt. Dort sind die gefiederten Tiere gefeierte Statussymbole. Kürzlich hat ein Geschäftsmann eine Brieftaube für 1,25 Millionen Euro gekauft. Die Tiere treten dann in großen Wettbewerben gegeneinander an. Dort werden dann - im Gegensatz zu den meisten Wettbewerben in Deutschland - teilweise hohe Preisgelder gezahlt.