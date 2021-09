Merkur & Sternschnuppen: Das gibt's am Sternenhimmel im Oktober 2021

Bildrechte: imago images/ Ingo Wächter

Die Draconiden sind jedes Jahr im Zeitraum 6. bis zum 10. Oktober zu sehen. Die Erde kreuzt in dieser Zeit die Umlaufbahn des Kometen 21P/Giacobini-Zinner. Seine Bruchstücke verglühen als Sternschnuppen in der Atmosphäre. Die Draconiden sind bereits kurz nach Sonnenuntergang sichtbar. Der Flucht- oder Ausstrahlungspunkt dieses Stroms liegt im Sternbild Drache. Da der Drache hoch am Himmel steht, sind die Draconiden die ganze Nacht über zu sehen. Um die Sternschnuppen auch ja nicht zu verpassen, solltet ihr euch an einen lichtarmen Ort mit freier Sicht nach oben begeben. Gebt euren Augen ein paar Minuten Zeit, um sich an die komplette Dunkelheit zu gewöhnen. Wenn die Wetterverhältnisse stimmen, dann könnt ihr euch flach auf den Rücken legen und das Ereignis genießen.