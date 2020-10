Der Sternenhimmel im November

Der November ist ja eigentlich als grauer, trüber Monat verschrien, in dem man sich lieber zu Hause in eine Decke hüllt und sich langsam mental auf die Vorweihnachtszeit vorbereitet. Allerdings lohnt sich der ein oder andere Blick nach draußen in den Himmel.

Sternschnuppen

Schon Anfang November geht es mit der Chance auf Sternschnuppen los. Die sogenannten Orioniden sind Überbleibsel des Halleyschen Kometen. Ihren Höhepunkt erreichen die Sternschnuppen meist schon im Oktober, aber Anfang November sind noch ein paar zu sehen.

Ist die Erde durch die Orioniden durch, kommt schon der Meteorstrom der Leoniden. Die sind ab 6. November zu sehen, erreichen am 17. November ihr Maximum. Schluss mit dem Zauber ist am 30. November. Die Leoniden sind Reste des Kometen Tempel-Tuttle, der durchs Sonnensystem fliegt und rund alle 33 Jahre zu sehen ist.

Vollmond

In der Nacht vom 31. Oktober auf den ersten November ist Vollmond. Weil das der zweite Vollmond im Oktober ist, spricht man von einem "Blue Moon". Das hat nichts damit zu tun, dass der Mond an dem Abend besonders blau erscheint, sondern kommt von der englischen Redensart "Once in a Blue Moon", die man etwa mit "alle heilige Zeit einmal" ins Deutsche übersetzen kann. Am 30. November erstrahlt der Vollmond nochmal in seiner vollen Pracht.

Planeten

Im November ist der Merkur am Morgenhimmel zu sehen, während am Abendhimmel - kurz nach Einbruch der Dunkelheit - Jupiter und Saturn zu sehen sind. Venus und Mars werden ebenfalls am Nachthimmel zu sehen sein.

Raketenstarts

Schon Anfang November wird es spannend. Dann probiert die Chinesische Weltraumbehörde ihre Trägerrakete Ceres aus. Was sie an Bord haben wird ist streng geheim. Klar ist bisher nur: Sie soll am 5. November vom Weltraumbahnhof Jiuquan abheben.