Der Sternenhimmel im März

Das Alte geht, das Neue kommt – der März ist in der Natur eine Zeit des Übergangs. So ist es auch am Himmel. Da verschwinden so nach und nach die Wintersternbilder und die Konstellationen des Frühlings tauchen langsam auf. Bei der Vereinigung der Sternenfreunde drückt man es so aus: „Abends kann man sich noch an den funkelnden Sternen von Orion, Großer Hund, Kleiner Hund, Zwillinge, Fuhrmann und Stier erfreuen. Um Mitternacht haben sie dann den Frühlingssternbildern rund um den Löwen Platz gemacht.“ Der Hauptstern des Löwen ist der bläulich strahlenden Regulus. Das heißt auch so viel wie kleiner König.

Der Sternenhimmel, an dem man die Konstellation aus Sternen zum Wintersechseck und Winterdreieck erkennen kann. Bildrechte: MDR/P. Klapetz/Stellarium Die Dunkelheit kommt jetzt immer später. Die Wintersternbilder stehen am Westhimmel, im Südwesten ist noch gut der Himmelsjäger Orion zu sehen, gefolgt vom bläulich-weißen Sirius im Sternbild Großer Hund. Dieser Stern ist mit knapp neun Lichtjahren Entfernung einer der nächsten Nachbarn unserer Sonne. Zwillinge, Fuhrmann und Stier sind oberhalb des Orion zu sehen.

Eine himmlische Krippe

Einen interessanten Fund könnt ihr in südlicher Richtung im ansonsten eher unscheinbaren Sternbild Krebs machen, das zwischen den Zwillingen und dem Löwen liegt. Wenn Euer Standort dunkel genug ist, weitab der Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen also, könnt ihr darin in mondlosen Nächten – Neumond ist am 2.3. - einen Nebelfleck erkennen, der insgesamt etwa so groß ist wie der Vollmond. Am besten geht das natürlich mit einem Feldstecher. Es handelt sich um den Sternhaufen der Krippe, lateinisch Praesepe.

Dort liegen – in etwa 500 bis 600 Lichtjahren Entfernung von unserer Erde – mehrere hundert noch ziemlich junge Sterne. Vor 400 bis 600 Millionen Jahren sind sie aus einer Molekülwolke entstanden. Zur Einordnung: Unsere Sonne ist immerhin schon fünf Milliarden Jahre alt…

Ein gelb-leuchtender Vollmond. Bildrechte: imago images/imagebroker Keine Ausschau nach der lichtschwachen Wolke braucht ihr in den Nächten um den 18. März halten – da ist nämlich Vollmond. Und der überstrahlt ja doch so einiges. Der Vollmond im März wird in Deutschland Lenzmond genannt, vom althochdeutschen Begriff für Frühling. In Nordamerika wird der Begriff Worm Moon – Wurmmond – verwendet, der auf eine Bezeichnung in der Sprache der Algonkin zurückgeht. Das hat damit zu tun, dass der Schnee schmilzt und die wiederkehrenden Vögel die ersten Regenwürmer aus wohl dem aufgeweichten Boden ziehen.

Keine Planeten am Abendhimmel

Was die Planeten angeht, ist auch im März noch immer nicht allzu viel los: Der Abendhimmel ist sogar komplett planetenfrei. Merkur, Jupiter und Neptun sind nicht zu sehen. Die Venus kann immerhin als Morgenstern beobachtet werden. Der – wegen seines großen Abstandes zu uns nach wie vor lichtschwache - Mars befindet sich den ganzen März zur selben Zeit etwas unterhalb von ihr.

Der ideale Zeitpunkt zur Suche nach den Planeten ist etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang. Die Venus steht dann tief im Südwesten über dem Horizont. Interessant ist der Saturn. Er ist Ende März wieder am Morgenhimmel zu sehen, ziemlich nahe bei Venus und Mars. Wer ein Fernglas hat, kann es jetzt gut benutzen. Zusammen mit der schmalen Sichel des abnehmenden Mondes bilden die Planeten am Morgen des 28. März ein himmlisches Quartett, bei dem der Mond am tiefsten steht. Wichtig dabei: Am Morgen des 27. März werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Das heißt außerdem: Es wird abends erst gegen 22 Uhr neuer Zeit wieder richtig dunkel.