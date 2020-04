Der ESC findet doch statt: im Fernsehen und Online!

Bildrechte: dpa

ESC-Halbfinale am 9. Mai:

Im Halbfinale der deutschen ESC-Shows präsentieren Dennis und Benni Wolter, die Gastgeber des funk-Formats „World Wide Wohnzimmer“, mit Unterstützung von Peter Urban alle 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen ESC mit ihren Musikvideos. Kurze Clips stellen die Künstler dann näher vor. Im Anschluss können die Zuschauer online oder per Televoting ihre Favoriten wählen. Unterstützt werden sie von der einhundertköpfigen Eurovisionsjury aus Deutschland, die bereits den deutschen Teilnehmer Ben Dolic mit seinem Song „Violent Thing“ ausgesucht hatte. Auch sein Video wird gezeigt. Der deutsche Teilnehmer steht aber nicht zur Wahl. Die zehn erfolgreichsten Acts schaffen es ins Finale. Das ESC Halbfinale startet am Samstag, den 9. Mai, um 20:15 Uhr bei ONE, in der ARD Mediathek, auf funk.net, dem YouTube-Kanal von „World Wide Wohnzimmer“ und auf eurovision.de.

ESC-Finale am 16.Mai:

Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen Das deutsche ESC Finale präsentiert Barbara Schöneberger live aus der Elbphilharmonie. Die Sendung läuft am Samstag, den 16. Mai, um 20:15 Uhr im Ersten. Die zehn ESC-Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus dem Halbfinale werden live in der Elbphilharmonie auftreten. Dazu kommen Aufnahmen der schönsten und der schrecklichsten Auftritte aus 64 Jahren ESC-Geschichte. Peter Urban und Michael Schulte kommentieren. Zudem wird Ben Dolic seinen Song „Violent Thing“ singen. Sein Auftritt orientiert sich so nah wie möglich an der geplanten Inszenierung für das abgesagte Finale in Rotterdam. In einem klassischen Voting entscheiden die Zuschauer, wer der deutsche Sieger der Herzen sein wird. Auch hier steht der deutsche Beitrag – wie beim eigentlichen ESC – nicht zur Wahl. Während des Votings singt unter anderen Michael Schulte.

Nach dem Finale geht das ESC-Spektakel weiter: