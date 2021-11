Depression: Arbeit ist nicht die Hauptursache - und Urlaub lindert die Krankheit nicht

Hier gibt es am Telefon ganz schnell Hilfe: Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 0800 - 11 10 111, und 0800 - 11 10 222 kostenfrei erreichbar.



Auch die Stiftung der Deutschen Depressionshilfe bietet Unterstützung am Telefon an und nennt Anlaufstellen vor Ort: 0800 - 33 44 533 (kostenfrei, Mo, Di, Do: 13 bis 17 Uhr; Mi, Fr: 08:30 bis 12:30 Uhr)



Die „Nummer gegen Kummer“ ist für Kinder und Jugendliche von Montag bis Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr kostenfrei erreichbar: 0800 - 11 10 333



Bei der Suche nach einem Facharzt oder Psychotherapeuten in ganz Deutschland unterstützt auch der Psychotherapie-Informations-Dienst PID unter 030 – 209166330 (Mo, Di von 10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr und Mi, Do von 13 bis 16 Uhr).