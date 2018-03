Spezial am 7. März Depeche Mode den ganzen Tag bei MDR JUMP

Die Jugend in der DDR liebte Depeche Mode nicht nur wegen der unverwechselbaren Musik. Die Band war für viele auch Projektionsfläche für all die Sehnsüchte, die sie hatten. Ende der 1980er Jahre erlaubte die DDR Führung einigen westlichen Stars in der DDR aufzutreten und auch DeMo reisten an. In der Ost-Berliner Werner-Seelenbinder-Halle gibt die Synthiepop-Band damals das erste und einzige Konzert in der DDR.

Schon 1985 wollten Depeche Mode in Ost-Berlin spielen, das wurde jedoch abgelehnt. 1988 durften sie dann endlich auftreten. Doch vieles lief in der DDR anders ab, als die Band es aus dem Westen kannte. 6.000 Karten gab es insgesamt für das Konzert. Eine Karte kostete knapp 15 Ostmark. Sie wurden allerdings nie frei verkauft, sondern vor allem an verdiente FDJler in Berlin verteilt. Wer dennoch Karten haben wollte, musste viel Geld in die Hand nehmen und sein Glück auf dem Schwarzmarkt probieren - manche boten sogar ihr Moped an. Vor der Werner-Seelenbinder-Halle standen Hunderte Fans ohne Karte. Sie versuchten, irgendwie noch an ein Ticket zu kommen. Jeder wollte Depeche Mode erleben.