Depeche Mode streamen komplettes Konzert aus Berliner Waldbühne

Die Musiker um Frontmann Dave Gahan werden am Donnerstag (25. Juni) exklusiv eines von zwei legendären Konzerten aus der Berliner Waldbühne aus dem Jahr 2018 im Netz streamen, und zwar in voller Länge. Das hat die Band auf ihrem Instagram-Account angekündigt. Eine einmalige Premiere! Aus diesem Konzert ist der Film "Spirits in the Forest" entstanden.

Einen Tag später, am Freitag, erscheinen dann der Kinofilm, sowie beide Konzerte aus der Waldbühne auf DVD und BluRay. Diese Mitschnitte sind bisher so zusammen noch nie zu sehen gewesen.