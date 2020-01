Hier gibt's die Depeche-Mode-Konzertdoku im Stream!

Hauptinhalt

28.01.2020 | 14:08 Uhr

Die Doku "Spirits in the Forest" von Depeche Mode war im vergangenen November nur in ein paar ausgesuchten Kinos zu sehen. Für alle, die den Film damals verpasst haben gibt es jetzt Abhilfe.