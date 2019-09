Depeche Mode kommen ins Kino

Noch vor Weihnachten soll mit „Spirits In The Forest“ ein neuer Konzertfilm von Depeche Mode ins Kino kommen. Der Film zeigt Mitschnitte der beiden Auftritte auf der Berliner Waldbühne im Sommer 2018. Es waren die beiden Abschlusskonzerte der „Global Spirits Tour“. Gefilmt wurden die Events vom niederländischen Fotografen und Regisseur Anton Corbijn, der schon mit Stars wie U2, den Rolling Stones, Bon Jovi, Metallica, Nirvana oder Frank Sinatra arbeitete.

Eine Kinokette in den USA hat den Konzertfilm schon im Programm. In Michigan ist „Spirits In The Forest“ für den 20. und 23. November angekündigt. Eine offizielle Terminliste mit weltweiten Daten wird demnächst erwartet, denn eine Website für den Film existiert bereits. Bisher ist dort allerdings nur der Name des Films zu lesen: https://www.spiritsintheforest.com