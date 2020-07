Kommen Depeche Mode wegen Corona nicht in die Rock’n’Roll Hall Of Fame?

Zum ersten Mal seit 35 Jahren fällt die legendäre Musikveranstaltung aus. Die Anwärter auf den Ehrentitel sind diesmal Depeche Mode, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G., Whitney Houston, T. Rex und die Doobie Brothers. Geehrt werden sollen sie dennoch, allerdings erst am 7. November und nicht vor Ort. Der „Rock’n’Roll Hall Of Fame”-Vorsitzende John Sykes sagte dazu: „Um die Gesundheit und Sicherheit unserer Rekruten, ihrer Familien und Crews zu schützen, haben wir entschieden, dass ein Live-Event nicht möglich ist.”