MDR JUMP Live-Zuhause-Nächte: Depeche Mode auf der Berliner Waldbühne in voller Länge

Nach fast zwei Jahren "Global Spirit Tour" kommen Dave Gahan und seine Mitstreiter für zwei Abende auf die Berliner Waldbühne. Es ist der große Abschluss ihrer Tour. Die Location ist legendär für ihren Sound und die Atmosphäre. Die Fans sind sowieso extatisch und Dave Gahan und seine Bandkollegen drehen nochmal so richtig auf.

Einen kleinen Vorgeschmack konnte man schon im Film "Spirits in the Forest" sehen, ein Mitschnitt war kürzlich auf Youtube zu sehen. Wer das verpasst hat, oder nicht genug bekommen kann, für den haben wir was:

Bei MDR JUMP kannst du am 2. Juli ab 20 Uhr das Konzert auf der Waldbühne in voller Länge im Radio hören.

In einem Live-Zuhause-Nächte Spezial bringen wir zwei Stunden lang das Depeche-Mode-Konzert von der Berliner Waldbühne ins Radio.

Schaltet ab 20:00 Uhr MDR JUMP ein, dreht das Radio auf und fühlt euch, als wärt ihr live auf dem Konzert dabei!

Und für alle, denen das nicht reicht, haben wir noch was ganz besonderes. Wir verlosen zwei mal das DVD-Boxset zu "Spirits in the Forest" inklusive CD.