Depeche Mode Keyboarder Andy Fletcher ist tot – das emotionale Statement der Band

Über die Todesursache machte die Band bisher keine weiteren Angaben. Wie die Tagesschau schreibt, sei er in seinem Haus in England eines natürlichen Todes gestorben.

Andy Fletcher rief zusammen mit seinen Bandkollegen Vince Clarke und Martin Gore im Jahr 1980 die Band Depeche Mode ins Leben. Bereits ein Jahr später gelang ihnen mit dem Album "Speak and Spell" der Durchbruch. Weltweit erfolgreich wurde die Synthie-Pop Band mit Songs wie "Just Can't Get Enough" und "Personal Jesus". Fletcher, der die Band mit seinem Keyboard unterstützte, sang nicht und schrieb auch keine Songs.