Polizeigewerkschaften warnen vor Cannabis-Legalisierung

FDP und Grüne sind für einen legalen Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften. So würde man Polizei und Justiz entlasten und den Schwarzmarkt austrocknen. Die Freien Demokraten sehen dadurch mögliche Steuereinnahmen von bis zu einer Milliarde Euro - Geld, das in Suchtprävention und Behandlung gesteckt werden könnte. Gerade beim letzten Punkt sieht Drogenberater Rost die Gefahr, dass der Preis zu sehr in die Höhe gehen könnte. Das könnten sich viele nicht leisten und der Handel auf dem Schwarzmarkt mit billigerem Cannabis geht weiter: