David Hasselhoff hat Geburtstag

So sah David Hasselhoff 1978 aus. Bildrechte: imago images / ZUMA Press

Zwischendrin fand Hasselhoff auch noch Zeit, Alben aufzunehmen. Sein größter Hit ist immer noch "Looking for Freedom". Sein Auftritt Silvester 1989 an der Berliner Mauer ist legendär und immer noch hält sich hartnäckig das Gerücht, dass "The Hoff" die Mauer durch seinen Gesang zum Einsturz gebracht hätte (das stimmt natürlich nicht).



In Deutschland war David Hasselhoff zeitweise sogar berühmter als in den USA. Keiner war in den Neunzigern öfter auf dem Cover der Bravo zu sehen. Zu Deutschland hat Hasselhoff aber auch so eine besondere Beziehung. Seine Ur-Ur-Großmutter stammt aus der Nähe von Bremen.