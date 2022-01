Brad Pitt und Lykke Li: Läuft da was?

Auf Instagram ist die Sängerin sehr aktiv. Von dem angeblichen Paar gibt es jedoch keine gemeinsame Fotos noch Videos - weder in der Social-Media noch in der realen Welt. Auch hat keiner der beiden ein Statement zu den Gerüchten abgegeben. Kann man der Zeitschrift glauben oder lieber doch nicht?

Gerüchte um Liebesbeziehungen und Affären der Schönen und Reichen gibt es wie Sand am Meer. Man sollte sie deshalb nicht zu ernst nehmen. Auch im Fall von Pitt und Lykke Li scheint jemand sehr kreativ gewesen zu sein. Das amerikanische Nachrichten- und Celebrity Magazin " E!News " hat auch Quellen und die sagen was ganz anderes. Angeblich haben die zwei sich schon seit Jahren nicht gesehen.

Platonische Freundinnen zu haben, scheint für Brad Pitt gar nicht so einfach zu sein. Wird er einmal mit einer Frau in der Öffentlichkeit gesehen, vermuten Klatschmagazine sofort, dass mehr dahintersteckt. So scheint es auch im Fall von Lykke Li zu sein. Sicher wissen, werden wir es erst, wenn es einen klaren Beweis von der sichersten Quelle der Welt gibt: unseren eigenen Augen und Ohren. Brad Pitt hat momentan auch ohne Gerüchte genug zu tun. Die Scheidung von Ex-Frau und Schauspielerin Angelina Jolie ist bereits sechs Jahre her. Der Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder läuft jedoch immer noch.