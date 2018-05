Wie schön wäre es, wenn man vor Gericht einfach per Videobeweis klären könnte, wer Schuld an einem Unfall hat. Der Bundesgerichtshof hat den Weg dahin leichter gemacht: Selbst eine permanente, anlasslose Aufzeichnung einer Dashcam im Unfallhaftpflichtprozess ist verwertbar, heißt es in dem Urteil. Trotzdem gibt es immer noch rechtliche Unsicherheit.

Darf ich jetzt alles aufzeichnen?

Nein, denn auch der Datenschutz muss gewahrt bleiben. Die obersten Datenschutzbehörden verbieten offiziell den Einsatz von Dashcams. Es sei denn, man filmt Dinge für den persönlichen oder familiären Gebrauch.

Permanente Videoaufzeichnungen ohne konkreten Anlass sind in Deutschland verboten. Kurz und anlassbezogen aufzuzeichnen, ist dagegen erlaubt. Eine Dashcam, die also zum Beispiel in kurzen Abständen immer mal wieder aufzeichnet und nur bei Kollision oder starker Verzögerung des Fahrzeugs speichert, wäre also erlaubt.

Viele Geräte haben mittlerweile Sensoren, die auf die Kräfte, die bei einem Unfall wirken reagieren und nur dann Clips wirklich speichern.

Wer mit einem Dashcamvideo einen Missetäter überführen möchte, darf das eigentlich auch nicht. Denn Videoaufnahmen zur Strafverfolgung darf nur die Polizei machen.

Muss ich Dashcam-Aufnahmen jetzt rausrücken?

Die Polizei darf Aufnahmen von Dashcams beschlagnahmen. Allerdings dürfen Dashcam-Besitzer die Aufnahmen löschen, wenn sie sich damit selbst belasten würden. In dem Fall machen sie sich auch nicht strafbar.

Und wo bekomme ich eine (legale) Dashcam her?