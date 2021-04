Das solltest du vor dem Fahrradkauf wissen

Konrad Krause: Entscheidend ist die Frage: Wofür brauche ich das Rad? Wenn ich in meiner Freizeit im Wald rumrasen möchte und ein bisschen springen will, dann kaufe ich mir natürlich ein vollgefedertes Rad. Für alltägliche Wege, ist das natürlich vielleicht nicht so passend. Und wenn es ein Reiserad sein soll, dann sollte es ausreichend Gepäck mitnehmen können und einen stabilen Rahmen haben, der langlebig ist. Um eine Beratung bei einem Fahrradhändler kommt man wohl nicht drumherum.

Konrad Krause: Da gibt es viele verschiedene Dinge: Nabenschaltung oder Kettenschaltung, oder will ich vielleicht gar keine Schaltung? Es gibt ja auch grundsätzlich die Möglichkeit sich ein Rad ohne Schaltung zu kaufen, wenn man sagt: Ich will das Gewicht sparen oder ich will den direkten Kontakt zur Fahrbahn haben, nicht durch die Schaltung unterbrochen. Dann ist die Frage: Welche Bremsen (...), also Felgenbremsen oder Scheibenbremsen und dann wiederum hydraulische oder mechanische Bremsen? Da gibt es von allen Gute und Schlechte, das ist wirklich eine Geschmackssache. (...) Und was ich für die Alltagstauglichkeit wichtig finde, sind Schutzbleche, Reflektoren, Licht - auch da ist die Auswahl riesig.