Das ist neu ab 2020

Ab dem 1. März 2020 müssen daher Kinder und Personal in Kitas, Schulen, Horts und auch Mitarbeiter in Arztpraxen und Krankenhäuser gegen Masern geimpft sein. Oder es muss ein Nachweis vorgelegt werden, dass die Masern bereits überstanden wurden. Eine Übergangsfrist bis Ende Juli 2021 gilt für Kinder, die bereits jetzt schon in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden. Impfverweigerer und damit auch Eltern müssen mit Bußgeldern bis 2.500 Euro rechnen. Die können auch gegen Kitas verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Der Bundesrat muss noch zustimmen und wird sich in seiner Sitzung am 20. Dezember kurz vor Weihnachten damit befassen. Die wichtigsten Antworten zu Gerüchten und Kritik an der Impfpflicht hat die Nachrichtenagentur dpa hier in einem Faktencheck zusammengefasst.