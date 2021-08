Eure Tipps: Das hilft wirklich gegen lästige Mückenstiche

Doch nicht nur Hitze, sondern auch Kälte kann schnell bei Mückenstichen helfen: Einfach einen Eiswürfel oder Kühl-Akkus in einem Tuch auf die betroffene Stelle legen und kurz warten. Am besten wirkt diese Kältetherapie übrigens kurz nachdem man gestochen wurde.

Mücken ernähren sich aber nicht nur von Blut, sondern auch von Blütennektar. Während sie von Pflanze zu Pflanze fliegen, verteilen sie Pollen – unter anderem von Kakaoblüten in Indonesien. Das hat Yann Clough, Professor für Umweltwissenschaften in Schweden, herausgefunden.

So sehr wir uns also immer wieder über die kleinen Tierchen und ihre juckenden Stiche ärgern, so wichtig sind sie doch für andere Lebensbereiche. Ob Mücken ihr schlechtes Image dadurch ablegen können, steht aber trotzdem noch in den Sternen.