Das etwas andere Weihnachten: Weihnachten bei...

Bildrechte: privat

"Heiligabend ist wirklich nochmal so ein ganz spezieller Tag." Und den verbringt die 56-Jährige in der Bahnhofsmission in Halle. Dorthin kommen Menschen die Hilfe brauchen, einsam sind, obdachlos sind, erklärt Heike. An dem Abend gibt es dann dort verschieden Aktivitäten, der Friseur kommt und es gibt eine kleine Andacht. "An diesem Tag brauchen uns die Menschen dringender denn je." An Heiligabend gibt es auch einen richtigen Festtagsschmaus in der Bahnhofsmission: Rotkohl, Gulasch und Klöße und natürlich Kaffee und Plätzchen.



Jedes Weihnachten in der Bahnhofsmission ist besonders, erzählt Heike: "Das ist Gänsehautatmosphäre, was hier am 24. Dezember abläuft. Und auch unsere regulären Gäste sind besinnlicher, denken an Familie, denken an ihre Kindheit. Da sitzen dann auch gestandene Männer und sind sehr sehr nachdenklich." Dementsprechend ist Heikes Weihnachtswunsch auch, dass Menschen gut zueinander sind, auch zu denen, die es im Leben nicht so einfach haben.