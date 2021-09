Neue Studie: Darum hassen Kinder Brokkoli

Brokkoli ist gesund und schön wäre es, wenn sich der Nachwuchs auch ein bisschen dafür begeistern könnte, doch in vielen Familien ist das Gegenteil der Fall. Da wird die Nase gerümpft und der Teller beiseite geschoben. Ein australisches Forscherteam hat jetzt herausgefunden, warum Kohlsorten wie Brokkoli oder auch Blumenkohl bei Kindern so unbeliebt sind.

Die Wissenschaftler haben untersucht, was beim Essen des Gemüses passiert. Und das klingt wirklich nicht lecker: Im Mund können Speichel-Bakterien schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm faulig riechen. Das führt dann dazu, dass Kinder das Grünzeug eben nicht essen wollen. Dabei sind die Schwefelkonzentrationen, die entstehen können, nicht bei jedem gleich – und damit die Abneigung individuell unterschiedlich, sagte Studienautor Damien Frank dem ORF. Eine Rolle spielten Genetik, aber auch Umwelteinflüsse und die tägliche Ernährung.

Bakterien, die in unserem Mund leben, sind individuell und unterscheiden sich in ihrer Art und ihrer Anzahl.

Das sei auch der Grund, warum gewissen Personen Milch oder in diesem Fall Brokkoli nicht schmecke. In der Studie wurden 98 Familien mit Kindern zwischen sechs und acht Jahren Speichelproben entnommen. Dabei zeigte sich, dass Eltern und Kinder einer Familie jeweils ein ähnliches Level an nachgewiesener Schwefelproduktion im Speichel haben.