Darum hassen wir manche Musik

Längst nicht immer gelingt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sich verständlich auszudrücken. Aber ziemlich weit oben auf der Webseite des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main wird die entscheidende Frage für die Arbeit des Hauses so gestellt, dass sie wirklich jeder kapiert: Was gefällt wem warum? Um darauf Antworten zu finden, arbeiten unter anderem Forschende aus der Psychologie mit solchen aus Kunst- und Literaturwissenschaften zusammen.