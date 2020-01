Paradiesvogel Wright: Darts-Weltmeister kommt 2020 nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Darts ist ein unglaublich guter Sport zum Zuschauen: Es gibt wahnsinnig schnell immer wieder eine Entscheidung. So ein 'Leg', so heißt das, das hat 501 Punkte und wenn die auf Null runtergespielt sind, hat man ein 'Leg' gewonnen. Und wenn man live in der Halle ist, kann man eine unglaublich gute Zeit haben, mit seinen Freunden, seiner Familie.

Wer die Partystimmung und den neuen Weltmeister Peter Wright miterleben will, hat dazu 2020 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gleich mehrmals die Chance. In Riesa finden die International Darts Open vom 22. bis 24. Mai statt. In Magdeburg gibt es am 29. Mai eine Dart-Gala. In Jena kämpfen vom 10. bis 12. Juli die Spieler bei den German Darts Open um den Titel.