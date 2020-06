Alles, was du über den Neflix-Hit "Dark" wissen musst

Dark erzählt die Geschichte von vier Familien in der fiktiven Kleinstadt Winden. Im Zentrum steht Jonas, ein Teenager, verliebt bis über beide Ohren in Martha. Die ist aber gleichzeitig die Freundin seines besten Freundes. Als würde das nicht reichen, gerät Jonas Leben ganz aus den Fugen, als sich sein Vater umbringt und Marthas kleiner Bruder Mikkel verschwindet. Jonas entdeckt in einer Höhle im Wald ein Portal in das Jahr 1986. Natürlich will Jonas den Tod seines Vaters verhindern und herausfinden, was mit dem verschwundenen Mikkel passiert ist. Doch das ist einfacher gesagt, als getan.