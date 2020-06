Urteil: Wölfe dürfen nicht gefangen werden

Insgesamt leben in Deutschland nach aktuellen Schätzungen 47 Wolfsrudel , 24 Paare und vier Einzeltiere. Viele von ihnen leben in Brandenburg, Niedersachsen und auch bei uns in Mitteldeutschland . Zum Beispiel in der Lausitz. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt bestätigt, dass Wölfe unter einem besonders hohen Schutz stehen.

In Rumänien war ein Wolf außerhalb seines Schutzgebietes unterwegs. Auf einem Grundstück haben Tierschützer den Wolf mit einem Netz eingefangen. Anschließend brachten sie das Tier wieder in seinen Wald. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Die Richter haben festgestellt: Das war rechtswidrig, sagt Rechtsanwalt Thomas Kinschewski:

Auch bei uns in Deutschland wäre das Vorgehen der Tierschützer verboten. "Ich muss aber diesen Wolf melden", ergänzt Rechtsanwalt Kinschewski. Zusätzlich zum absoluten Fang- und Jagdverbot können Länder Richtlinien erlassen, was passiert, wenn die öffentliche Sicherheit in Gefahr ist oder Schäden entstehen. In Deutschland können in diesen Fällen Wölfe, auch aus einem Rudel, abgeschossen werden. Zumindest solange, bis die Schäden aufhören. Anfang des Jahres wurde dazu das Abschussverbot gelockert. Dennoch gilt weiterhin: