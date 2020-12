Darf ich dem Paketboten etwas zu Weihnachten schenken?

Wer sich unsicher ist und seiner Paketbotin oder seinem Verkäufer trotzdem zu Weihnachten was Gutes tun möchte, der kann im Zweifel natürlich immer nachfragen, was denn der jeweilige Arbeitgeber erlaubt und was nicht. Und so kann man natürlich auch einfach rausfinden, worüber sich der zu Beschenkende vielleicht am meisten freut.