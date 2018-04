Bereits ab 50 Euro gibt es DAB+-Adapter fürs Auto, die an das alte UKW-Radio angeschlossen werden. Das geht einfach über den AUX-Eingang des Radios, der bei vielen aktuellen Autos in der Mittelkonsole oder im Handschuhfach sitzt. Fehlt der Anschluss, können die digitalen Programme über einen UKW-Transmitter übertragen werden. Der ist in vielen Zusatzgeräten gleich mit verbaut. Das Signal wird dann an das Autoradio gefunkt und kann auf einer freien UKW-Frequenz empfangen werden. Nachteil: Auf längeren Fahrten müssen Autofahrer immer wieder mal nach einer freien Frequenz suchen. Alternativ können viele Autowerkstätten einen Aux-Eingang nachrüsten.

Die Chiptechnik ist in der Regel so gut, dass es richtig schlechte Geräte gar nicht mehr gibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ein Gerät von Markenherstellern wie Albrecht, Pure, Kenwood oder JVC kaufen. Die kosten zwischen 100 und 150 Euro.

Die Zusatzgeräte werden für die Stromversorgung an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Für den Empfang haben die digitalen Zusatzgeräte eine Antenne, die an der Windschutzscheibe befestigt werden kann. Eine Übersicht über Adapter zum Nachrüsten gibt es online.

Die Geräte funktionieren nur in Gegenden, wo DAB+ sehr gut ausgebaut ist. Also etwa in den Großstädten. Die lassen sich auch nicht komfortabel bedienen und das kann während der Fahrt gefährlich werden. Außerdem muss man den Akku der kleinen Radios aller sieben Stunden wieder aufladen.

Viele aktuelle Radios lassen sich über Bluetooth ganz leicht mit dem Smartphone koppeln. Dann läuft im Autoradio, was auf dem Handy abgespielt werden kann. Theoretisch also auch digitales Radio. Allerdings kommt bisher nur ein Smartphone schon ab Werk mit DAB+-Empfänger: Das LG Stylus 2 für rund 250 Euro. Andere Smartphones können mit so genannten Digitalradio-Dongles nachgerüstet werden. Die gibt es derzeit ab rund 20 Euro auf eBay von chinesischen Herstellern. Die kleinen Empfänger werden an die microUSB-Buchse des Smartphones angeschlossen. In der Praxis ist diese Nachrüstvariante aber etwas umständlch: Erst muss der Dongle ans Handy, dann muss das Smartphone mit dem Autoradio gekoppelt werden, dann wird DAB+ auf dem Smartphone in einer App gestartet. Während der Fahrt macht man das besser nicht.