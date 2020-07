Rapper Cro beerdigt seine Pandamaske - Hört er auf?

Es ist ein mysteriöser Clip, den Rapper Cro da auf seinem Instagram-Profil gepostet hat: Jemand (vielleicht erst selbst) stapft durch den Dschungel, hackt ein Loch und legt Cros legendäre Maske hinein. Dann schüttet er das Loch mit Erde zu und steckt die Buchstaben RIP in die Erde. Einziger Hashtag: #restinpeace, also Ruhe in Frieden.