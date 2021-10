"Cringe" ist das Jugendwort des Jahres 2021

"Das ist ganz schön cringe!" - wenn ihr Jugendliche oder junge Erwachsene zu Hause habt, dann wird euch dieser Satz in diesem Jahr wohl des Öfteren zu Ohren gekommen sein. Kein Wunder also, dass "Cringe" zum Jugendwort des Jahres gekürt wurde. Das hat der Langenscheidt-Verlag in Stuttgart am Morgen bekanntgegeben.

"Sus" landete im Finale mit 32 Prozent der Stimmen auf Rang zwei vor "sheesh" (26 Prozent). Das Wort "sus" - heißt so viel wie "verdächtig" oder "auffällig". Dass "sus" so weit verbreitet ist, liegt vor allem an dem Mulitplayer-Spiel "Among Us", das die Jugendlichen in der Pandemie begeistert hat. In dem Spiel muss man einen oder mehrere Hochstapler finden, die so tun, als wären sie Teil des Teams. Nach jeder Runde trifft man sich im Chat - wo nahezu alle als "sus" betitelt werden - um diese Hochstapler zu finden und rauszuwerfen. "Sheesh" drückt Erstaunen oder Ungläubigkeit aus. Man kann das Wort vor oder nach einem Satz verwenden.