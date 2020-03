Corona-Kettenbriefe: Wir haben die Ratschläge überprüfen lassen

Laut den Kettenbriefen stecken sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus an, weil sie "öffentliche Dinge" berühren. Also Klinken, Tastaturen, Haltestangen. Daher wird dazu geraten, die Hände häufig zu waschen. "Das Virus kann nur 5-10 Minuten auf Ihren Händen leben, aber dies kann in 5-10 Minuten häufig vorkommen (Sie können Ihre Augen reiben oder Ihre Nase unwissentlich berühren)." Auch diese Tipps seien schlicht falsch, sagt unsere Expertin. Es habe bisher keinen einzigen bestätigten Fall gegeben, in dem sich Menschen über Gegenstände wie Türklinken mit dem Virus angesteckt haben. Das sei immer nur über den Kontakt von Menschen miteinander passiert: