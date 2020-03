Coronavirus lässt Spritpreise extrem sinken

So günstig wie jetzt waren Benzin und Diesel in manchen Regionen schon fast zwei Jahre nicht mehr. Eine aktuelle Übersicht vom Vergleichsportal Clever Tanken zeigt: Der Preissturz begann Ende Januar und setzt sich jetzt im Februar fort.

Zudem werden gerade weniger Waren aus China auf den Meeren transportiert. Damit fahren auch weniger Schiffe. Weil deutlich weniger Menschen aus Sorge und Vorsicht reisen, ist auch der Flugverkehr betroffen . Fast alle Fluggesellschaften haben ihre Pläne deutlich zusammengestrichen. Manche haben den Flugverkehr sogar ganz eingestellt. Die Auswirkungen sind an den Ölpreisen deutlich sichtbar: Das Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt deutlich unter 50 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im Juli 2017.

Es ist weitgehend so weitergegeben worden, da kann man eigentlich keine Vorwürfe machen. Unser Eindruck ist der, dass der Ölpreisrückgang schon so an den Tankstellen angekommen ist. Ein wenig Luft, etwas Spielraum nach unten, der ist natürlich immer da.

Wir wissen aus mehreren Untersuchungen: Am frühen Morgen zwischen sechs und neun Uhr liegt die teuerste Phase. Und dann gibt’s über den Tag weitere kleine Spitzen. Die günstigste Phase und darauf kann man schon bauen, die ist am Abend zwischen 17 und 20/21 Uhr ungefähr.

Wie lange bleiben die Preise an den Tankstellen niedrig? Schnellen sie wieder nach oben, wenn die Wirtschaft in China wieder durchstartet oder wenn Maßnahmen der Notenbanken oder der deutschen Regierung für die Wirtschaft kommen? Seriöse Antworten auf diese Fragen kann derzeit kein Experte geben. Offen ist auch, ob eine Drosselung der Erdölförderung durch die OPEC Auswirkungen an den Tankstellen hat: Die hat die Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) am Donnerstag beschlossen, um den Sinkflug des Ölpreises aufzuhalten. Bis zu anderthalb Millionen Barrel Öl pro Tag sollen weniger gefördert werden. Das wäre rund aber nur ein Hundertstel der täglichen Produktion. Allerdings hat die OPEC auch durch die Konkurrenz aus den USA viel ihrer Macht verloren: Die USA fördert mit Fracking genug Öl, um weniger abhängig von Saudi-Arabien, Kuweit und anderen zu sein.