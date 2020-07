Schlechtes Zeugnis in Corona-Zeiten: Kann ich es anfechten?

In Sachsen-Anhalt wurden in diesem Jahr Abitur-Zeugnisse mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,3 verliehen. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner sagte im Gespräch mit MDR JUMP, dass sich damit der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt habe. Das bedeutet: Es gibt im Durchschnitt keine schlechteren Abiturergebnisse in Sachsen-Anhalt. Trotz der Corona-Krise. Als Grund gibt der Minister an, dass es weniger Ablenkung gab und sich die Schüler fokussierter auf die Prüfungen vorbereiten konnten. Allerdings sagt ein Durchschnittswert nichts über einzelne Schüler aus. Es ist durchaus möglich, dass einige von ihnen mit größeren Problemen zu kämpfen gehabt haben.