Wintersport: Wie realistisch ist denn eine Ansteckung auf der Piste?

In der Theorie ist die Sache so: Wegen der Corona-Pandemie darf man in Sachsen aktuell ja eigentlich nur aus, wie es so schön heißt, triftigem Grund das Haus verlassen. Sport, also auch Wintersport, gehört dazu - allerdings nur in einem 15-Kilometer-Radius um den eigenen Wohnort. In der Praxis sieht’s, wie so oft, aber wohl ein bisschen anders aus: So war in den vergangenen Tagen zum Beispiel aus Oberwiesenthal und anderen Wintersportorten des Erzgebirges von vollen Parkplätzen zu hören – und von vielen Nummernschildern aus weiter entfernten Landkreisen.