Weiterer Pflegebonus – sinnvolle Wertschätzung oder ungerechter Murks?

Nach der ersten Corona-Welle hatte die Bundesregierung entschieden, dass Pflegekräfte in Altenheimen bis zu 1500 Euro und Beschäftigte in besonders betroffenen Krankenhäusern bis zu 1000 Euro Pflegebonus steuerfrei erhalten sollen. Doch hat die Prämie bei vielen für mehr Frust als Freude gesorgt, denn vor allem in den Krankenhäusern gehen die meisten leer aus.

Der Bonus für Krankenhauspersonal ist lediglich an 433 von rund 1600 Häuser gezahlt worden. Berücksichtigt wurden nur Kliniken, die bis zum Stichtag im September durch die Corona-Pandemie besonders belastet waren. In Sachsen-Anhalt waren das gerade mal zwei Krankenhäuser, in Thüringen neun und in Sachsen 14. Und selbst an diesen Kliniken haben nur wenige Mitarbeiter die vollen 1000 Euro erhalten. Da die Kliniken frei sind in der Ausschüttung der Gelder wurden offenbar eher kleinere Beträge an so viele Beschäftigte wie möglich ausgezahlt. Jedoch gibt es auch Krankenhäuser, die das Geld vom Bund mit eigenen Mitteln aufgestockt haben, um ihren Mitarbeitern eine Anerkennung zukommen zu lassen.