Deshalb solltest du schon jetzt Weihnachtsgeschenke besorgen

Bereits die erste "Corona-Welle" im Frühjahr hat gezeigt: Vor allem der Onlinehandel profitiert. Dadurch wurden mehr Pakete versendet. Laut dem Statistikportal Statista haben in dieser Phase einige Pakete deutlich länger gebraucht als noch vor Corona. Das könnte vor allem vor Weihnachten erneut passieren. Denn 31 Prozent der Deutschen planen aufgrund des Coronavirus mehr Weihnachtsgeschenke online zu bestellen als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Umfrage des Preisvergleichsportals Idealo hervor. Der Paketverband rechnet in der Weihnachtszeit mit 60 Millionen Paketsendungen mehr als im Vorjahr und begründet des auch mit der Corona-Situation.

Lokale Gehäfte unterstützen: Das geht auch beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken, wie hier in Stendal in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Wann kommt also das Paket? Diese Unsicherheit muss nicht sein, wenn die Geschenke in lokalen Geschäften gekauft werden. So kann der Versandhandel entlastet und die regionalen Anbieter gestärkt werden. Die lokalen Händler sind aufgrund der Schließungen im Frühjahr auf ein gutes Weihnachtsgeschäft angewiesen. "Die Wirtschaft in der Region sichert Arbeitsplätze. Und am Ende müssen wir auch sehen, bei allem Verständnis für die Maßnahmen und dem Gesundheitsschutz, dass wir auch nicht die Wirtschaft abwürgen", sagt Mario Bauer von der Industrie- und Handelskammer Leipzig.