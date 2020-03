Warum man sich nicht absichtlich mit dem Corona-Virus anstecken sollte

Es müsse Menschen geben, die den Coronavirus bereits hatten und damit "immun" sind: Das sagte der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Reiner Eichenberger vor einigen Tagen in einem Zeitungsinterview. Es sei möglicherweise richtig, dass sich unter 65-Jährige möglichst schnell infizieren, 14 Tage zuhause bleiben und dann wieder arbeiten. Mit dieser Sicht steht er im absoluten Widerspruch zu dem, was in Deutschland das Robert Koch-Institut oder das Bundesgesundheitsministerium raten: Bitte unbedingt Abstand halten, alle nötigen Schutzregeln gegen eine Infektion einhalten und so gefährdete Menschen schützen.

Bildrechte: imago images / Arnulf Hettrich

Aktuell haben sich in Deutschland offiziell mehr als 6.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (offizieller Stand laut RKI vom 16. März, 15.00 Uhr). Stand jetzt müssen fünfhundert Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Die Idee, sich absichtlich mit einem möglicherweise gefährlichen Virus anzustecken, ist auch nicht komplett neu: Anfang der 2000er waren in Großbritannien so genannte Masern-Partys verbreitet, auf denen Eltern ihre gesunden Kinder mit infizierten Kinder zusammenbrachten. Mit Blick auf die kommende Masern-Impfpflicht wurde darüber in den letzten Jahren auch in Deutschland heftig diskutiert.