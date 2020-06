Wir haben sie getestet: Offizielle Corona-Warn-App jetzt in den App-Stores

Wochenlang wurde darüber gerätselt, ob Deutschland die Corona-Warn-App für Smartphones wirklich wie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochen Mitte Juni einführt. Jetzt ging alles ganz schnell: Die App kann aus den Stores für iPhones und Android-Smartphones heruntergeladen werden. Die Entscheidung dafür war am Sonntag nach letzten erfolgreichen Tests gefallen.

Jetzt ist die App da

Wer im App-Store für iPhones und Smartphones mit Android nach "Corona" und "Warn-App" suchte, bekam bisher zwar zahlreiche Programme angezeigt. Keines davon war aber die lange angekündigte Corona-Warn-App. Das ist seit heute Nacht anders: Seit kurz nach 2.00 Uhr kann die App für Android hier über den Google Play Store und hier im App-Store für iPhones heruntergeladen werden. Zudem hat die Bundesregierung eine eigene offizielle Internetseite aufgesetzt. So soll verhindert werden, dass Nutzer auf Fake-Apps hereinfallen. Allerdings war dort am Dienstag noch kein Hinweis zu sehen, dass die App bereitsteht. Das Programm läuft nur auf iPhones mit dem aktuellen Betriebssystem 13.5 und auf Android-Smartphones mit Android 6 oder neuer. Nur auf diesen Handys kann die für die Bluetooth-Messung nötige Schnittstelle bereitgestellt werden. Das sind meist Smartphones, die nicht älter als vier Jahre sind.

Unser erster Eindruck

So empfängt die offizielle Corona-Warn-App Nutzer: Wir mussten dafür auf offizielle Pressebilder zurückgreifen. Screenshots sind in der App nicht erlaubt. Bildrechte: imago images / Eibner Wir haben die App auf einem etwa ein Jahr alten günstigen Smartphone mit Android getestet: Das Programm ist gerade mal 16 Megabyte groß und daher über WLAN oder auch über Mobilfunk schnell heruntergeladen. Die App startet zügig und ohne Ruckeln. Gleich auf dem ersten Bildschirm erklären die Macher, warum es jetzt die Corona-Warn-App in Deutschland gibt: Sie soll "mehr Schutz" für den Nutzer und alle anderen bieten, indem das Smartphone zum "Corona-Warn-System" aufgerüstet wird. Auf dem Bildschirm wird auch erläutert, wie die App funktioniert und dass sie sich die "Begegnungen" mit anderen App-Nutzern der letzten 14 Tage merkt.

Möglichst offen

Auf dem nächsten Bildschirm werden die aus Sicht der Macher wichtigsten Fragen beantwortet: Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Wer steht hinter der App? Ist sie freiwillig? Das ist anders als bei den Apps gelöst, die man kennt und soll offenbar gleich am Anfang Vertrauen beim Nutzer aufbauen. Die Erklärungen sind nicht ganz so einfach und übersichtlich gehalten wie der Rest der App, die auf einfache Comiczeichnungen in Rot und Blau und kurze aber prägnante Erklärtexte setzt.

Bildrechte: imago images / Eibner Danach wird der Nutzer gebeten, die "Risiko-Ermittlung zu aktivieren": Was dahinter steckt, erklärt die Corona-Warn-App sehr ausführlich auf mehr als zwei Bildschirm-Seiten. Darin wird auch noch einmal darauf verwiesen, dass die Nutzung der App komplett anonym passiert. Jetzt am ersten Morgen wird damit aber nur das Bluetooth-Modul des Smartphones aktiviert: Die App ist noch nicht freigeschaltet und merkt sich damit auch noch nicht Begegnungen mit anderen Nutzern. Dabei wird auch noch kurz erläutert: Bluetooth muss an sein, damit die App funktionieren kann. Bei einer Begegnung mit anderen soll nur das Datum und die Signalstärke weitergegeben werden – also möglichst wenige Daten.

Bildrechte: imago images / Eibner Der Hauptteil der App ist dann sehr einfach gestaltet: Sie soll eine Risikoermittlung anzeigen. Die ist aber noch nicht freigeschaltet. Daher können wir sie noch nicht testen. Laut den Machern soll das so aussehen wie auf dem Bild neben diesem Text. Ein zweiter Teil der App ist für die Meldung reserviert, wenn ein Nutzer positiv auf Corona getestet wurde: Der muss dann einen TAN-Code eingeben oder einen QR-Code mit dem Smartphone einscannen, der vom Labor bereitgestellt wird. Das soll einen Missbrauch der App verhindern. Das Risiko der letzten Tage anzeigen und Meldungen einer Infektion mit Corona - mehr soll die App auch nicht können.

Unser erstes Fazit

Die App ist klein, läuft auch auf einem günstigen Smartphone ohne Ruckler und ist übersichtlich und einfach gestaltet. Sie soll alarmieren, wenn man Kontakt mit Betroffenen hatte und selbst auch einen Test melden können: Viel mehr kann das kleine Smartphone-Programm nicht. Die Macher der App versuchen, mit maximaler Offenheit Nutzer zu überzeugen. Das wirkt sehr offen, an manchen Punkten stören die langen Erklärtexte aber etwas. Offen bleibt, ob sich alle Nutzer so viel am Bildschirm durchlesen.

Wie funktioniert die App?

Die Bundesregierung, das Robert-Koch-Institut und die an der Entwicklung beteiligten Unternehmen SAP und Telekom stellen am Dienstagvormittag ab 10.30 Uhr die Warn-App in Berlin offiziell vor. Erst dann wird die App freigeschaltet, obwohl sie bereits seit Montagabend heruntergeladen werden kann. Das Smartphone-Programm zeichnet dann vereinfacht gesagt über den Tag hinweg auf, welche anderen Smartphones in die Nähe des Handynutzers gekommen sind. Patrick Bellmer von heise online sagte MDR JUMP:

Patrick Bellmer von heise online Bildrechte: Heise Medien Die App nutzt das Bluetooth-Modul im Smartphone und sendet in regelmäßigen Abständen Signale aus. Damit erkennt es, welche andere Smartphones in der Umgebung sind.

Dabei wird auch geprüft, für welche Zeitspanne die anderen Smartphones mit der App darauf dem Nutzer nahe waren. Die App berechnet aus den Daten Nähe und Zeitspanne, ob es ein mögliches Risiko für die Übertragung von Viren gab. Etwa weil der empfohlene Mindestabstand von anderhalb Metern über einen gewissen Zeitraum nicht eingehalten wurde. Ist das der Fall, wird das in der App vermerkt. Meldet einer der nahe gekommenen Smartphone-Nutzer später eine Corona-Infektion, werden alle "Nah-Kontakte" über die App darauf hingewiesen. Allerdings eben mit Zeitverzögerung, um Persönlichkeitsrechte zu wahren, sagte Telekom-Sprecher Knirsch im MDR-Interview:

Bildrechte: imago images / Sven Simon Ganz entscheidend ist, dass dies nachträglich passiert. Die App ist wie ein Wachhund, der zu spät kommt. Wenn der Hund bellt, ist der Einbrecher weg, und der Hund weiß auch nicht, wer der Einbrecher war.