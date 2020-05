Versprochene Corona-Warn-App soll jetzt Mitte Juni kommen

Das kann aktuell niemand seriös sagen. SAP und Telekom verweisen auf die laufenden Tests, in denen auch die Genauigkeit der Bluetooth-Messungen geprüft wird. Aus Sicht von heise online-Experte Patrick Bellmer könnte die Corona-Warn-App unter freiem Himmel präzisere Ergebnisse liefern als in geschlossenen Räumen: "Bluetooth hat wie jeder Funkstandard auch Einschränkungen. Da wird manches Material besser durchdrungen, Glas beispielsweise. Metall dagegen wird gar nicht durchdrungen." Stehen sich etwa ein mit Corona infizierter Mensch und ein anderer an einem Metalldrahtzaun gegenüber, wird das in der App wegen des fehlenden Bluetooth-Signals möglicherweise nicht als riskante Situation vermerkt. Die Virentröpfchen dagegen könnten den Drahtzaun passieren. Forscher Fettweis sieht noch ein anderes Problem. Bei der von ihm entwickelten App wäre via Bluetooth aller zehn Sekunden gemessen worden, ob andere Nutzer in der Nähe sind. Diese Messungen in einem engen Zeitraum sollten Fehler ausgleichen, etwa wenn Menschen nicht still sitzen oder die Antennen der Bluetooth-Module nicht in eine andere Richtung zeigen. Er sagte MDR JUMP: