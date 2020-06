Wann gibt es einen Corona-Impfstoff? So weit sind die Forscher wirklich

Auf den Vektorimpfstoff setzen etwa die britischen Forscher, die jetzt als erste die Wirksamkeit eines Wirkstoffes am Menschen testen. Beim vierten Weg setzten Pharmaunternehmen wie Curevac aus Tübingen auf Gentechnik. Sie nutzen RNA-Erbinformationen, schleusen diese in menschliche Zellen und machen diese so zu Produzenten der Vireneiweiße. Auf die reagiert dann das Immunsystem und soll so auch vor einer Covid-19-Erkrankung schützen. Diese Methode hat offenbar den Vorteil, das wohl schon kleinste Impfstoffmengen im Mikrogramm-Bereich ausreichen. Das könnte in kurzer Zeit der Wirkstoff für sehr viele Menschen bereitgestellt werden. Allerdings ist derzeit offen, ob das in der Praxis wirklich funktioniert. Bisher gibt es aus Sicht unserer Experten noch keine Krankheit, bei der dieser Weg schon erfolgreich war. Immunologin Brunner-Weinzierl sagte: