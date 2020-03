Ein Anwalt berichtet: Gerichtsurteile in Zeiten von Corona

Es ist aus Sicht der Anwälte und der Richter ein großes Ärgernis, dass es keine einheitliche Regelung für Verfahren in Deutschland gibt. Ich habe beispielsweise viereinhalb Stunden mit insgesamt zehn Personen in einem kleinen Gerichtssaal gesessen in Dresden und verhandelt. Das Gerichtsgebäude war ansonsten totenstill und leer.