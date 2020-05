Sorgen Reisen für eine zweite Corona-Welle?

Den Sommerurlaub haben viele in Gedanken schon abgehakt. Jetzt könnte er doch möglich werden: Immer mehr Tourismus-Regionen werden wieder geöffnet. Ab dem 25. Mai dürfen Touristen zum Beispiel wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Dem Urlaub an der Ostsee steht also nichts mehr im Weg. Laut der dpa warnen viele Mediziner, dass vor allem das Reisen eine zweite Corona-Welle hervorrufen könnte.