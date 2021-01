Reiseverkehr einschränken: Kommt ein komplettes Flugverbot?

Auch Bundeskanzlerin Merkel sieht Reisen in der jetzigen Situation kritisch. Es sei „nicht die Stunde, in der wir jetzt reisen“, soll sie laut der Nachrichtenagentur AFP in einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gesagt haben. Daher befürwortet sie schärfere Regeln für Urlaubsreisen. Jedoch plant sie offenbar derzeit keine Reiseverbote. Vielmehr möchte sie an die Bürger appellieren, dass weiterhin keine touristischen Reisen unternommen werden sollen.